İlçelerin kaymakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu haberimizde Artvin'in Yusufeli kaymakamı kim, nereli, hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yer verdik. Peki, Yusufeli Kaymakamı kimdir? Artvin Yusufeli ilçesi kaymakamı kim, nereli? İşte, Yusufeli Kaymakamı adı ne? Bilgiler...

Yusufeli Kaymakamı kimdir? İlçelerin kaymakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu haberimizde Artvin'in Yusufeli kaymakamı kim, nereli, hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yer verdik. Peki, Yusufeli Kaymakamı kimdir? Artvin Yusufeli ilçesi kaymakamı kim, nereli? İşte, Yusufeli Kaymakamı adı ne? Bilgiler haberimizde..

YUSUFELİ KAYMAKAMI KİMDİR?

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'dir. Kaymakam Hacı Kerim Meral, 01 Temmuz 1990 tarihinde Gümüşhane Köse İlçesi Salyazı Köyünde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Salyazı İlkokulunda, Liseyi Gümüşhane Anadolu Lisesinde, Üniversite Öğrenimini ise Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olarak tamamladı. 2012 yılında Üniversiteden mezun olduktan 3 ay sonra İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak atandı. Burada yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılının Haziran ayında Edirne İl Göç İdaresinde İl Göç Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına devam etti.

2 Eylül 2018 tarihinde açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 11 Mart 2019'da Mülki İdare Amirliği mesleğine 107. Dönem Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. İl Merkez Stajını Edirne Valiliğinde yaptıktan sonra, Kaymakam Refikliği stajlarını sırasıyla; Denizli'nin Sarayköy, Diyarbakır'ın Silvan İlçelerinde tamamladı. 10 Haziran 2019 tarihinde Sivas Hafik Kaymakam Vekili olarak görevine devam ederken, 11 Eylül 2020 tarihinde Sivas İmranlı İlçesine Kaymakam Vekili, 08 Eylül 2021 tarihinde Rize İkizdere Kaymakamı, 12 Ağustos 2022 tarihinde Karaman Ermenek Kaymakamlığına atandı.

24.08.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 23.08.2023 tarihli ve 2023/388 sayılı Atama Kararı ile İlçemiz Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Sayın Hacı Kerim MERAL, 05 Eylül 2023 tarihi itibariyle görevine başlamıştır.