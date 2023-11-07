Artvin'in Yusufeli ilçesinde girdiği restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen kaymakam Hacı Kerim Meral hakkında süreç merak ediliyor. Peki, Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma açıldı mı? Yusufeli Kaymakamı görevden alındı mı?

Yusufeli Kaymakamı görevden alındı mı? Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma açıldı mı?

Artvin'de restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.Yusufeli Kaymakamı görevden alındı mı? Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma açıldı mı?

YUSUFELİ KAYMAKAMI GÖREVDEN ALINDI MI?

Olay, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.17'de meydana geldi. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede faaliyet bulunan bir restorana 2 misafiriyle geldi. Aile salonunda oturan Meral, siparişi almaya gelen garsona cağ döner istediğini söyledi. Garson, genel olarak işletmelerinde iş yoğunluğu nedeniyle saat 11.00'den sonra cağ döner kesmediklerini porsiyon olarak hizmet verebileceklerini dile getirdi. Ardından Kaymakam Meral, porsiyon döner siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından, tatlı yiyerek çaylarına içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat'a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili harekete geçti. Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.