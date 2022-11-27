Mart 2013'ten bu yana yapımı devam eden Yusufeli barajının kim tarafından yapıldığı merak edilen konular arasında yer alırken Yusufeli barajının nerede yer aldığı ve tamamlandığında kaç GWh'lık elektrik üreteceği merak ediliyor. Peki, Yusufeli barajını kim yapıyor? Yusufeli barajı nerede? Yusufeli barajı kaç GWh üretecek? Detayları haberimizde…

Tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrikli beton kemer baraj tipinde ise dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak Yusufeli barajını kimin yaptığı merak ediliyor. Peki, Yusufeli barajını kim yapıyor? Yusufeli barajı nerede? Yusufeli barajı kaç GWh üretecek? İşte detaylar…

YUSUFELİ BARAJINI KİM YAPIYOR

Yusufeli barajı inşaatı için 2012 yılında düzenlenen ihaleyi 468.875.000 TL ile kazanan Limak İnşaat san. Ve Tic. A.Ş. kazandı.

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Yusufeli Barajı, Artvin'in yaklaşık 40 kilometre güneybatısındaki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli ilçesinin 10 km akış aşağısında yer almaktadır.

YUSUFELİ BARAJI KAÇ GWH ÜRETECEK?

Çift Eğrilikli Beton Kemer tipindeki Yusufeli barajının yıllık enerji üretimi 1 888 GWh/yıl olarak açıklandı.