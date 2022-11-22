Yusufeli Barajı, yüksekliği ile dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yükseği barajı konumunda yer alıyor. Gövdesi tamamlanan baraj yıl sonu su tutmaya başlayacak. Yüksekliği araştırılan Yusufeli Barajı hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Yusufeli Barajı yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı nerede?

AK Parti'li Eroğlu: "Yusufeli Barajı ve HES, ekonomimize yılda 5 milyar lira katkı sağlayacak"

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor. Peki, Yusufeli Barajı yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı nerede? İşte detaylar haberimizde...

YUSUFELİ BARAJI YÜKSEKLİĞİ KAÇ METRE?

Yusufeli Barajı, 275 metre yüksekliği ile dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yükseği. Gövdesi tamamlanan baraj yıl sonu su tutmaya başlayacak.

Dağlar delinerek inşa edilen devasa tüneller, yüksekliği 50 metreyi aşan viyadükler, köprüler...

"Çift eğrilikli beton kemer kategorisinde" dünyanın 3'üncüsü, Türkiye'nin ise en büyük barajı.

TRT Haber'in Sıcak Nokta ekibi, Artvin'de yükselen Yusufeli Barajı'ndaki çalışmaları görüntüledi.

Projenin temeli 9 yıl önce atılmıştı. 5 bine yakın işçi ve mühendis, gece gündüz demeden çalıştı, çalışmaya da devam ediyor.

Projenin yapım sürecine ilişkin bilgi veren Yusufeli Barajı ve HES Şube Müdürü Sezai Yıldız, " Yusufeli Barajı ve HES projesine 26 Şubat 2013 tarihinde cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemiyle katılımları ile temel atma töreni gerçekleştirildi. Baraja biz ilk önce derivasyon tüneli ile başladık. Derivasyon tünelinin yaklaşık 8 ayda tamamlanmasının akabinde baraj kazı çalışmaları ve ulaşım yolları inşaatları ile devam ettik" dedi.

Gövde yüksekliği 275 metre

Barajın gövde yüksekliği 275 metre. Bir başka ifade ile boyu 100 katlı gökdelene eşdeğer.

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Çoruh Nehri üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarından sonra inşa edilen 5. baraj olan Yusufeli Barajı ve HES, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılan barajın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferansla gerçekleştirdiği katılımla 26 Şubat 2013'te yapıldı.