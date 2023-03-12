Artvin'de su tutma işlemi süren Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı taştı mı? Merak ediliyor ve bir süredir gündemde yer alıyor. Yusufeli Barajının son durumu araştırılıyor. Peki, Yusufeli Barajı taştı mı? Yusufeli Barajına ne oldu? Yusufeli Barajında son durum ne, doluluk oranı kaç?

Yusufeli Barajı taştı mı? Sorusuna cevap aramakta olan vatandaşlar, araştırmalarına devam ediyor. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı taştı mı? Peki, Yusufeli Barajı taştı mı? Yusufeli Barajına ne oldu? Yusufeli Barajında son durum ne, doluluk oranı kaç?

YUSUFELİ BARAJI TAŞTI MI?

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi geçerken, barajda toplanmaya başlayan su ilçe merkezine ulaştı. Evren mahallesinde birçok ev ve iş yeri sular altın kalırken, ardından sanayi bölgesinin bir bölümü sulara teslim oldu.

Taşınma işlemi devam ederken, bu kez baraj suları Kazımkarabekir mahallesine ulaştı. Mahallede bulunan yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler, baraj sularını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Bir bölümü baraj sularıyla kaplı olan yolu, kullanmaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kimi sürücü sulara aldırış etmeden ilerlerken, kimi ise yolun ortasında kaldı. Yardımlarına ise diğer sürücüler yetişti. Halat yardımıyla birbirlerine bağlanan araçlar sudan çıkartıldı. İlçeye her gün yaklaşan baraj suları ise ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.