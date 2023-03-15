Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı bir süredir gündemde yer alıyor ve Yusufeli barajı nerede? Sorusu da en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, Yusufeli barajı nerede? Yusufeli barajı hangi şehirde, hangi ilçede? İşte Yusufeli barajı hakkında merak edilen detaylar!

Yusufeli barajı nerede? Sorusu, özellikle son duyulan haberler ile merak edildi. Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajının tam konumu, vatandaşlar tarafından Yusufeli barajı nerede? Yusufeli barajı hangi şehirde, hangi ilçede? Soruları ile birlikte araştırılmakta. Peki, Yusufeli barajı nerede? Yusufeli barajı hangi şehirde, hangi ilçede? İşte Yusufeli barajı hakkında merak edilen detaylar!

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilmiştir. Ayrıca 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir. Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan barajdır ve temeli 26 Şubat 2013'te atılmıştır.

YUSUFELİ BARAJI TAŞTI MI?

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi geçerken, barajda toplanmaya başlayan su ilçe merkezine ulaştı. Evren mahallesinde birçok ev ve iş yeri sular altın kalırken, ardından sanayi bölgesinin bir bölümü sulara teslim oldu.