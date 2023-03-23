YÖK eski Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı olan Yusuf Ziya Özcan son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer alıyor. Yusuf Ziya Özcan'ın hayatı da merak ediliyor. Peki, Yusuf Ziya Özcan kimdir? Yusuf Ziya Özcan kaç yaşında, nereli? Yusuf Ziya Özcan hayatı ve biyografisi nedir?

Türk akademisyen ve büyükelçi olan Yusuf Ziya Özcan'ın kimdir sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer aldı. Yusuf Ziya Özcan'ın adı son günlerde sıkça aratılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Yusuf Ziya Özcan kimdir? Yusuf Ziya Özcan kaç yaşında, nereli? Yusuf Ziya Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YUSUF ZİYA ÖZCAN KİMDİR?

5 Mart 1951'de babasının memuriyeti nedeniyle bulunduğu Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğdu.

Türk akademisyen ve büyükelçi. YÖK eski Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve ODTÜ'de sosyolog.

Ortaokul ve lise yıllarında astsubay olan babası ile birlikte Anadolu'nun çeşitli kentlerini dolaşmıştır. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Kürsüsünden mezun olan Özcan, 1973 yılı ile 1975 yılları arasında mezun olduğu okulda asistanlık yaptı.

Devlet bursuyla gittiği Chicago Üniversitesinde 1978 yılında yüksek lisansını ''Türkiye'de Ekonomik Kalkınma ve Şehirleşme'' başlıklı teziyle bitiren Özcan, doktorasını da yine aynı üniversitede ''Türkiye'de Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Hareketlilik'' konulu teziyle tamamladı.

ABD'den döndükten sonra 1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaya başlayan Özcan, 1989 yılında doçent oldu.

Öğretim üyeliğinin yanı sıra birçok idari görevlerde de bulunan Özcan, 1982-1983 yılları arasında ODTÜ'de Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1988-1992 yılları arasında da Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 1990-1992 yılları arasında ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevinin ardından, 2003-2004 yılları arasında tekrar ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı oldu.

Özcan, akademik çalışma hayatı boyunca ODTÜ'nün Disiplin Komisyonu, Bilgisayar Ağı Komisyonu, Sürekli Eğitim Merkezi, Araştırma Fonu Projeleri, Yüksek Eğitim Komisyonu, Türkiye Stratejik Planlama Komisyonu ve Güney Doğu Anadolu Projesi'nde görev aldı.

Özcan, 2004 yılından bu yana TÜBİTAK'ta Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu Sekreterliği görevini yürüttü.

Prof. Dr. Özcan birçok uluslararası komisyonda da görevler üstlenmiştir. Avrupa Birliği'nin veri bankası olarak çalışan ''Yaşam ve Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Grubu'nda'' araştırmacı ve veri yorumlayıcısı olarak görev yapan Özcan, Avrupa Birliği Bilim Kurulunun bilimsel araştırmalara fon sağlayan ''COST'' biriminde Teknik Komite üyesi olarak görev aldı.

Özcan, ayrıca Avrupa Komisyonu araştırma fonlama birimlerinden ''EROHS''da uzmanlık görevi yaptı.

Bu görevlerinin dışında Özcan, 1988-1989 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığında bakan danışmanlığı yaptı.

1992-1994 yılları arasında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışan Özcan, 2004 yılından bu yana Fulbright Komisyonunda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Özcan, TÜBİTAK'taki görevi süresince Türkiye'yi, NATO'nun ''İnsani ve Sosyal Dinamikler Bölümü''nde temsil etti.

Özcan, akademik ve bilimsel çalışmalarının yanında, Türkiye'deki birçok mesleki ve sosyal faaliyet yürüten dernekte kurucu ve aktif üye olarak da görev aldı. Bunlar arasında Sosyoloji Derneğinin kurucu üyeliği, Yüzme Federasyonu Kurt Yüzme Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliği de bulunmaktadır.

1989 yılında Chicago Üniversitesi'nin ''Star and Stauffer Award'', 1990 yılında ise Dünya Bankasının 'MEAWARDS' ödüllerine layık görülen Özcan, 1997 yılında Türkiye Raporunun yazılması için ILO'nun düzenlediği yarışmayı da kazanmıştır.

Ulusal ve uluslararası birçok derginin yayın kurulunda bulunan Özcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Eşi Doç. Dr. Kıvılcım Metin Özcan, Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 10 Aralık 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır.