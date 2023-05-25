Yusuf Ziya Özcan, 5 Mart 1951 yılında Polatlı, Ankara'da doğan Türk akademisyen ve büyükelçidir. Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yusuf Ziya Özcan hakkında Yusuf Ziya Özcan hangi partiden? Yusuf Ziya Özcan kimdir? Yusuf Ziya Özcan kaç yaşında, nereli? soruları araştırılıyor.

Eski Yükseköğretim Kurulu Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve akademik kariyeri boyunca ODTÜ sosyoloji bölümünde görev yapmış bilim insanı olan Yusuf Ziya Özcan hakkında merak edilenler oldukça fazla. İsmini sıklıkla duyduğumuz Yusuf Ziya Özcan hakkında merak edilenler ise Yusuf Ziya Özcan hangi partiden? Yusuf Ziya Özcan kimdir? Yusuf Ziya Özcan kaç yaşında, nereli? soruları yer alıyor.

YUSUF ZİYA ÖZCAN KİMDİR?

Yusuf Ziya Özcan, (d. 5 Mart 1951, Polatlı, Ankara) Türk akademisyen ve büyükelçi.

Eski Yükseköğretim Kurulu Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve akademik kariyeri boyunca ODTÜ sosyoloji bölümünde görev yapmış bilim insanı. Aynı zamanda Ankara merkezli düşünce araştırma kuruluşu olan U.S.A.K.'ın (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı ve UHP'nin (Uluslararası Hukuk ve Politika dergisi) Yazı Kurulu üyesi. Pollmark Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları Şirketi'nin kurucusu. Pollmark, Abdullah Gül'ün seçildiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, AK Parti'nin kendi örgütünce yapılan anketin yürütücülüğünü üstlenmiştir.

Malezya İslam Üniversitesi'nde 1992-1994 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Malezya İslam Üniversitesi'nde, 'Geleneksel Müslüman Toplumlarda Hayat Kalitesi' ve 'İslam, Ekonomik Gelişmede Bir Engel midir? Karşıt Görüşlerin Kanıtları, Bazı Metodolojik Düşünceler' konulu iki araştırmaya da imza attı. 30 Mayıs 2012 tarihli Resmi gazetede yayımlanan büyükelçiler kararnamesi ile Polonya Büyükelçiliğine atandı ve Temmuz 2012 itibarıyla göreve başladı. 23 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Büyükelçiler kararnamesi ile Polonya Büyükelçiliği'nden, yaş haddinden emekli olacağı için, merkeze alındı.

Özcan, Fetullahçı yapılanmaya mensup olmakla suçlanan firari savcı Zekeriya Öz ve firari savcı Şadan Sakınan'ın, ÖSYM'nin önceden kullandığı ve kullanmak için beklettiği bütün soruları aldığını iddia etmiştir.

YUSUF ZİYA ÖZCAN HANGİ PARTİDEN?

2019 yılında Gelecek Partisinin kuruluşunda Kurucular Kurulu Üyesi olarak yer alan Özcan, Gelecek Partisi Eğitim Politikaları İzleme Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.