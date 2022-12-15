Yusuf Ziya Gümüşel yakalandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu?

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla ilgili kıza istismar iddiasıyla yargılanan Kadir İstekli, kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatI tarafından tutuklama talep edildi. Peki, Yusuf Ziya Gümüşel yakalandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu?