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Yusuf Ziya Gümüşel yakalandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu?

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Yusuf Ziya Gümüşel yakalandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu?

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla ilgili kıza istismar iddiasıyla yargılanan Kadir İstekli, kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatI tarafından tutuklama talep edildi. Peki, Yusuf Ziya Gümüşel yakalandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu?

Bir an olsun kameraya bakmadılar! 6 yaşındaki çocuk gelin skandalının sanıkları adliyeye böyle götürüldüBir an olsun kameraya bakmadılar! 6 yaşındaki çocuk gelin skandalının sanıkları adliyeye böyle götürüldü
Son Dakika: 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındıSon Dakika: 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı
H.K.G Davası: Hiranur Vakfı'nın Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Gözaltına AlındıH.K.G Davası: Hiranur Vakfı'nın Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Gözaltına Alındı
6 yaşında gelin kim, olayı nedir? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı?6 yaşında gelin kim, olayı nedir? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı?

Ülkenin gündeminde yer alan kötü olayın son gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında Yusuf Ziya Gümüşel yakalandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL YAKALANDI MI?

Son dakika! Hiranur Vakfı kurucuları arasında yer alan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Gümüşel ve H.K.G adlı kızla evlendiği öne sürülen Kadir İstekli hakkında yakalama kararı verilmişti. Bugün itibari ise Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel 3. Sayfa Gündem Haberler

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