Yusuf Ziya Gümüşel yakalandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu?
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6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla ilgili kıza istismar iddiasıyla yargılanan Kadir İstekli, kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatI tarafından tutuklama talep edildi. Peki, Yusuf Ziya Gümüşel yakalandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu?
Ülkenin gündeminde yer alan kötü olayın son gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında Yusuf Ziya Gümüşel yakalandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...
YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL YAKALANDI MI?
Son dakika! Hiranur Vakfı kurucuları arasında yer alan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Gümüşel ve H.K.G adlı kızla evlendiği öne sürülen Kadir İstekli hakkında yakalama kararı verilmişti. Bugün itibari ise Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.