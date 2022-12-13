6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla ilgili kıza istismar iddiasıyla yargılanan Kadir İstekli, kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatI tarafından tutuklama talep edildi. Peki, Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu?

Ülkenin gündeminde yer alan kötü olayın son gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Yusuf Ziya Gümüşel olayı ne oldu? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL TUTUKLANDI MI?

İddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız çocuğunun uzun yıllar istismara uğradı. Şimdi 29 yaşında olan kadın, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Türkiye'nin yakında takip ettiği olayda son olarak 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla ilgili kıza istismar iddiasıyla yargılanan Kadir İstekli, kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuklama talep edildi. Haberler, iddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre, Hiranur Vakfı'nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız çocuğunun uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Mahkemeye ulaşan dosyaya göre, 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.