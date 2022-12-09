6 yaşındaki kızını dini nikahla 29 yaşındaki adamla evlendirmek suçlamasıyla dava açılan, İddialar ülkede infial yaratırken vatandaşlar tarafından Yusuf Ziya Gümüşel mahkemesi ne zaman? Yusuf Ziya Gümüşel dava tarihi ne zaman, son durum ne? Soruları merak ediliyor ve gündemde yerini alıyor. Peki, Yusuf Ziya Gümüşel mahkemesi ne zaman? Yusuf Ziya Gümüşel dava tarihi ne zaman, son durum ne?

6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasıyla ilgili bir yorum da Cübbeli'den geldi: Delilimiz olmayan konularda konuşmamız caiz değil

Geçtiğimiz günlerde ülke gündeminde altı yaşında imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığı iğrenç haberi ile birlikte Yusuf Ziya Gümüşel mahkemesi ne zaman? Yusuf Ziya Gümüşel dava tarihi ne zaman, son durum ne? Soruları, birçok vatandaşın gündeminde yer aldı. Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığı iddiası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını aktardı. Peki, Yusuf Ziya Gümüşel mahkemesi ne zaman? Yusuf Ziya Gümüşel dava tarihi ne zaman, son durum ne?

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL MAHKEMESİ NE ZAMAN?

Gümüşel ve anne F.G. hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Mayıs 2023 tarihine gün verdi.