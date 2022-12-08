Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığı iddiası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını aktardı. Peki, Yusuf Ziya Gümüşel kimdir? 6 yaşında kızını evlendirdiği söylenen kişi kim? Yusuf Ziya Gümüşel olayı nedir?

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL KİMDİR?

Yusuf Ziya Gümüşel, İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusudur.

6 YAŞINDA KIZINI EVLENDİRDİĞİ İDDİASI DOĞRU MU?

İddiaların sahibi H. K.G.'nin abisi, videoda elindeki telefondan yanındaki kız kardeşlerinin çocukluk zamanında gelinlik ile çekilmiş fotoğraflarını göstererek, "Bu fotoğraf bir kız kardeşime, bu fotoğraf da diğer kız kardeşime ait. Burada da yine gelinlikli yukarıdan merdivenden aşağıya iniyor, bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Evlendi mi yani bu şimdi? Dediğim gibi yani orada hafızlığa geçiş aşamasında mı, Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi herhangi bir etkinlik" dedi.