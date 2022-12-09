Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e kaç yıl ceza istendi? Sorusu merak ediliyor. Peki, Yusuf Ziya Gümüşel'e kaç yıl ceza istendi? Yusuf Ziya Gümüşel, kaç yıl ile yargılanıyor?

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi evlendirdiğine yönelik iddia Türkiye'nin gündemine oturdu. Birçok kişi tarafından 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan mahkeme için Yusuf Ziya Gümüşel'e kaç yıl ceza istendi? Yusuf Ziya Gümüşel, kaç yıl ile yargılanıyor? Soruları da gündemde yer alıyor. Peki, Yusuf Ziya Gümüşel'e kaç yıl ceza istendi? Yusuf Ziya Gümüşel, kaç yıl ile yargılanıyor?

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL'E KAÇ YIL CEZA İSTENDİ?

Kamuoyunun gündemine oturan skandal olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi.