Yusuf Yazıcı kimdir? Yusuf Yazıcı kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı biyografisi!

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YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı (d. 29 Ocak 1997, Trabzon), Türk milli futbolcudur. Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu. 7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Millî takım kariyeri

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.