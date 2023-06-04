Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Kabine'nin tamamına yakını yeni isimlerden oluşurken, değişen koltuklardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Peki, Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yusuf Tekin hayatı ve biyografisi!

Herkes "Kimdir" diye onu aratıyor! İşte yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Kabine'nin yeni yüzlerinden birisi de Yusuf Tekin oldu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı görevini 2021 yılından bu yana Mahmut Özer yürütüyordu. Peki, Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yusuf Tekin hayatı ve biyografisi!

YUSUF TEKİN KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Tekin, 1970'te Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Tekin, 1994'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Tekin, siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisansını, 2002'de doktorasını tamamladı.

Yusuf Tekin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu. Tekin, aynı üniversitede 2009'a kadar süren görevinin ardından Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne atandı.

Tekin, akademik yaşamı boyunca bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde de bulundu.