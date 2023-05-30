Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yusuf Tekin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yusuf Tekin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin kaç yaşında, nereli? Yusuf Tekin hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Yusuf Tekin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yusuf Tekin'in hayatını araştırıyor. Peki, Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin kaç yaşında, nereli? Yusuf Tekin hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

YUSUF TEKİN KİMDİR?

Yusuf Tekin, (d. 1970, Tortum, Erzurum) Türk bürokrat, akademisyen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüdür.

İlköğrenimi ve orta öğrenimi Rize'de tamamlamış, 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Siyaset ve sosyal bilimler alanında lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlamış, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olmuştur. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmış, Tekin, 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atanmış, 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrılmış, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olmuş, 15 Eylül 2018 tarihinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır.