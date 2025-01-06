Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Polis nezaretinde çilingir ile kapı açıldı ve sağlık ekipleri Yücel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edildi. Yusuf Serdar Yücel kimdir? ROKETSAN Yusuf Serdar Yücel neden öldü?

ROKETSAN YUSUF SERDAR YÜCELNEDEN ÖLDÜ?

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Polis nezaretinde çilingir ile kapı açıldı ve sağlık ekipleri Yücel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edildi.

Yücel'den haber alamayan, durumu ailesine ve polis ekiplerine bildiren arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi. Edinilen bilgilere göre, Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.