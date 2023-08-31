Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, kanser hastalığına yenik düşerek 63 yaşında hayatını kaybetti. Vatandaşlar ise arama motorlarında Yusuf Özdemir kimdir, ne iş yapar? Öldü mü, neden öldü? sorularını araştırdı.

Bir süredir kanserle mücadele eden Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir evinde rahatsızlandı. Merak edilenler arasında ise Yusuf Özdemir kimdir, ne iş yapar? Öldü mü, neden öldü? soruları yer aldı. İşte detaylar...

YUSUF ÖZDEMİR KİMDİR?

1970 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğan Yusuf Özdemir, Almanya'da başladığı ilkokul eğitimini Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde tamamladı. Orta ve Lise eğitimini Samsun'da tamamlayan Özdemir, 1987 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu yönetimi bölümünü 1991 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığında Yüksek Lisansını tamamladı. Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıydı.

YUSUF ÖZDEMİR ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Bir süredir kanserle mücadele eden Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir evinde rahatsızlandı. 63 yaşındaki Özdemir, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören, Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir (63) evinde rahatsızlandı. Özdemir'in ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Özdemir, ambulansla alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Özdemir, hayatını kaybetti.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE GELDİ

Durumu haber alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer hastaneye gelerek, kaymakamın ailesine taziyelerini iletti. Öte yandan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla ilçede düzenlenecek etkinlikleri iptal etti.