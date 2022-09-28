Yusuf Kayaalp kimdir? Yusuf Kayaalp kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BaBaLa TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'un 5. bölümünde ismi geçen Yusuf Kayaalp'in kim olduğu merak edildi. Sosyal medyada gündem konusu olan konu hakkında Yusuf Kayaalp kimdir? Yusuf Kayaalp nereli, kaç yaşında araştırılıyor.

Yusuf Kayaalp kimdir? BaBaLa TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'un 5. bölümünde ismi geçen Yusuf Kayaalp'in kim olduğu merak edildi. Sosyal medyada gündem konusu olan konu hakkında Yusuf Kayaalp kimdir? Yusuf Kayaalp nereli, kaç yaşında araştırılıyor. Peki, Yusuf Kayaalp kim? İşte detaylar...

YUSUF KAYAALP KİMDİR?

Türk içerik yayıncısı Yusuf Kayaalp, kendi adını taşıyan YouTube kanalında dünya tarihini ve günümüz siyasi olaylarını kendi tarzıyla anlatmaktadır. Kayaalp'in Eylül ayı itibariyla YouTube kanalında 1,36 milyon abonesi, Instagram'da 90 bin takipçisi bulunmaktadır. Yusuf Kayaalp'in kendisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.