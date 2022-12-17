Yusuf Güney kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yusuf Güney Survivor 2023'e katılacak mı? Hayatı ve biyografisi!

Başarılı müzisyen Yusuf Güney Survivor 2023'e katılacak. Vatandaşlar, Yusuf Güney kimdir merak ediyor. Peki, Yusuf Güney kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi? Yusuf Güney'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Yusuf Güney Survivor'a katılıyor mu? Yusuf Güney kaç yaşında? Yusuf Güney kimdir, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu mu?

YUSUF GÜNEY SURVİVOR 2023'E KATILACAK MI?

Acun Ilıcalı İnstagram hesabından Yusuf Güney'in Survivor 2023 kadrosuna dahil edildiğini paylaştı. Yusuf Güney Survivor 2023'te yarışacak.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı şöyle:

"Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim."

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Yusuf Güney (d. 5 Haziran 1984; Trabzon), Türk pop şarkıcısıdır.

5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen sanatçı, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan şarkıcı, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı. Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.

Şarkıcı, bu başarıların neticesinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Plak'tan çıkardı. Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan "Heder Oldum Aşkına"ya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde en yüksek olarak 2 numaraya kadar yükselirken, Avrupa Radyo Listesi'nde 99 numarada yer aldı. Mayıs ayında ise albümün ikinci video klibi olarak, sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan "Aşkım Aşklarından Bulasın" seçildi ve bu şarkı da en yüksek olarak 6 numaraya yükseldi. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat, 3 Mayıs 2010'da yine Emre Plak'la çıkarıldı.

Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı isimli maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü, 2014 yılında Hazin isimli single, 2016 yılında Kaptan albümünü, 2018 yılında Yaradanım isimli single, 2019 yılında Çak Bi Beşlik isimli single ve 2020 yılında Duydun mu isimli single çıkarmıştır.

Diskografi

Albümleri

Bir Sevda Masalı (2009)

Aşka İnat (2010)

Sevgi Arsızı (2013)

Kaptan (2016)

EP'leri

Kader Rüzgarı (2012)

Single'ları

"Bunalım" (2013)

"Hazin" (2014)

"Kördüğüm" (2016)

"Yaradanım" (2018)

"Çak Bi Beşlik" (2019)

"Duydun Mu?" (2020)

"Zamansız Yağmur" (Musa Eroğlu ile Bir Asır 2) (2022)

"Boş Kafalar" (2022)

Düetleri

"Aşk-ı Virane" (Rafet El Roman ile)

"Aşka İnat" (Rafet El Roman ve Eren Atsoy ile)

"Değilsin" (Şeyma Erdoğan ile)

"Kendine İyi Bak" (Semra San ile)

Video klipleri

"Heder Oldum Aşkına"

"Aşkım Aşklarından Bulasın"

"Git Bedenim Buralardan"

"Aşka İnat"

"Serserin Oldum"

"Unut Onu Kalbim"

"İki Romantik Deli"

"Kader Rüzgarı"

"Bunalım"

"Ördü Kader Ağlarını"

"Melekler Seni Bana Yazmış"

"Hazin"

"Hadi Aşkım (Yorgan Yakalım)"

"Kaptan"

"Kördüğüm"

"Sualsiz"

"Sevdaluğun Sarmadı"

"Yaradanım"

"Çak Bi Beşlik"

"Duydun Mu?"