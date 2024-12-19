Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi?

Yusuf Güney, farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını iddia ederek 2025 yılına ilişkin kehanetlerini paylaştı. Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

YUSUF GÜNEY 2025 YILI KEHANETLERİ

Son dönemde müzik kariyerinden çok astral seyahat iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, bu kez 2025 yılına ilişkin kehanetleriyle dikkat çekti.

Yusuf Güney'in verdiği röportajda 2025 yılına dair görüşlerini paylaştı. Güney, "Ben iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika ve diğer yerler yıkılacak. Uzaylılar ve onların araçları daha belirgin hale gelecek. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ve doğal afetlerle ilgileneceğiz." dedi.

Daha önce farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney, "Deneyimlerimi açıkça paylaşmak isterdim ama insanlık bunu kaldıramaz. Başımı tehlikeye atmak istemiyorum. Eskiden çok zekiydim, şimdi ise çok akıllıyım. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım." ifadelerini kullanmıştı.

Yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam eden Güney, özellikle sıra dışı iddialarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen şarkıcı, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir.

15 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınmış, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı.

Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2006 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu.

Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti.

Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.

Şarkıcı, bu başarıların neticesinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Plak'tan çıkardı.

Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan "Heder Oldum Aşkına"ya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde en yüksek olarak 2 numaraya kadar yükselirken, Avrupa Radyo Listesi'nde 99 numarada yer aldı. Mayıs ayında ise albümün ikinci video klibi olarak, sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan "Aşkım Aşklarından Bulasın" seçildi ve bu şarkı da en yüksek olarak 6 numaraya yükseldi.

Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat, 3 Mayıs 2010'da yine Emre Plak'la çıkarıldı.

Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı adlı maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü çıkarmıştır.

Diskografi:

Albümleri:

Bir Sevda Masalı (2009)

Aşka İnat (2010)

Kader Rüzgarı (2012)

Sevgi Arsızı (2013)

Hazin (2014)

Kaptan (2016)

Düetleri:

"Aşk-ı Virane" (Rafet El Roman ile)

"Aşka İnat" (Rafet El Roman ve Eren Atsoy ile)

"Değilsin" (Şeyma Erdoğan ile)

"Kendine İyi Bak" (Semra San ile)

Video klipleri:

"Heder Oldum Aşkına"

"Aşkım Aşklarından Bulasın"

"Git Bedenim Buralardan"

"Aşka İnat"

"Serserin Oldum"

"Unut Onu Kalbim"

"İki Romantik Deli"

"Kader Rüzgarı"

"Bunalım"

"Ördü Kader Ağlarını"

"Melekler Seni Bana Yazmış"

"Hazin"

"Hadi Aşkım (Yorgan Yakalım)"

"Kaptan"

'Sualsiz'

'Sevdaluğun Sarmadı'