Yusuf Erkel oğlu öldü mü, hastalığı neydi? Yusuf Erkel'in oğlu (EMİR ZAHİT) kaç yaşındaydı? - Haberler

Bir dönem soma davasında gündem olan Yusuf Yerkel üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu. Yusuf Yerkel Twitter adresindne oğlunun vefat ettiğini yazdı. Gelişme sonrasıYusuf Erkel oğlu öldü mü ve Yusuf Erkel'in oğlu kaç yaşındaydı soruları gündem oldu.

YUSUF ERKEL OĞLU ÖLDÜ MÜ?

Yusuf Yerkel sosyal medya bazı zamanlar yoğun bakım günlerinin sürdüğünü aktarıyordu. Ancak bu sabah Emir Zahit Yerkel'in ölüm haberini verdi.

Hastalığı açıklamayan baba Yerkel, sadece yoğun bakıma girdiklerini açıklamıştı.

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