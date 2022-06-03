Yusuf Erkel kim? Yusuf Erkel eşi, Sümeyra Keleş Yerkel Kim? - Haberler

Bir dönem soma davasında gündem olan Yusuf Yerkel üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu. Yusuf Yerkel Twitter adresinden oğlunun vefat ettiğini yazdı. Gelişme sonrasıYusuf Erkel kim? Yusuf Erkel eşi, Sümeyra Keleş Yerkel Kim gibi konular araştırıldı.

YUSUF ERKEL OĞLU ÖLDÜ MÜ?

Yusuf Yerkel sosyal medya bazı zamanlar yoğun bakım günlerinin sürdüğünü aktarıyordu. Ancak bu sabah Emir Zahit Yerkel'in ölüm haberini verdi.

Hastalığı açıklamayan baba Yerkel, sadece yoğun bakıma girdiklerini açıklamıştı.

YUSUF ERKEL KİM?

Manisa Soma'da, 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrası düzenlenen eylemde yere düşen maden işçisini tekmelemesiyle gündeme gelen eski Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, Almanya'daki görevine resmen başlamıştı.

YUSUF ERKEL EŞİ SÜMEYRA KELEŞ YERKEL KİM?

Yusuf Yerkel, 26 Aralık 2011 yılında Sümeyye Keleş Yerkel ile evlendi. Çiftin 2 erkek çocukları vardı.

Rixos Otel'de düzenlenen nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı.

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