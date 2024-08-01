Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç- Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Peki, Yusuf Dikeç kimdir? Şevval İlayda Tarhan kimdir? Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde madalya kazandılar mı?

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi ve atıcılık sporunun başarılı isimlerinden biri olarak tanındı. Özellikle tabanca kategorilerinde yarışan Dikeç, spor kariyerini Jandarma Gücü Spor Kulübü çatısı altında sürdürüyor.

Dikeç, uluslararası arenada birçok başarıya imza attı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda hem 10 metre havalı tabanca hem de 50 metre tabanca disiplinlerinde ülkemizi temsil ederek büyük bir performans sergiledi. 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda, bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya ulaştı.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda da mücadele eden Yusuf Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. sırada yer aldı ve elemelerde yarışmayı sonlandırdı. Bu sonuç, onun atıcılık sporundaki azmini ve uluslararası rekabet gücünü ortaya koydu.

Yusuf Dikeç, Jandarma Genel Komutanlığı'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesine sahip bir askerdir. 2024 Paris Olimpiyatları'nda, Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca dalında mücadele eden Dikeç, gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KİMDİR?

Şevval İlayda Tarhan 4 Şubat 2000 yılında Ankara doğmuştur. 10 metre havalı tabanca yarışmasında yarışan Türk spor atıcıdır. Ulusal ve Avrupa gençlerin yanı sıra Avrupa kadın takımı rekorlarının da sahibidir. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmıştır. Bu organizasyonda Yusuf Dikeç'le birlikte Karma 10 m havalı tabanca dalında 2. olarak gümüş madalya aldı. Bu madalya Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasıdır.

Tarhan, atıcılık sporuna annesinin teşvikiyle başladı. Daha çocukluğunda ateşli silahlara ve üniformalara ilgi duyan Tarhan, ailede böyle birileri olmamasına rağmen polis ya da asker olmak istedi. 2015 yılından beri 10 m havalı tabanca branşında yarışan Tarhan, Ankara Osmanlı Atıcılık Kulübü üyesidir.

Güney Kore'nin Changwon kentinde düzenlenen 2018 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 237.9 puanla yeni bir ulusal gençler rekoru kırdı ve Gençler kategorisinde altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 10 m Etkinlikler Şampiyonası'nda Tarhan, 10 m havalı tabanca etkinliğinde yeni bir Avrupa Gençler rekoru kırdı ve Gençler kategorisinde altın madalya aldı. 2019 ISSF Gençler Dünya Kupası'nın Suhl, Almanya ayağında altın madalya kazandı.

Yusuf Dikeç ile birlikte 2022 ISSF Dünya Kupası'nın Bakü, Azerbaycan ayağında Karışık takım yarışmasında bronz madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda dördüncü oldu. Norveç'in Hamar kentinde düzenlenen 2022 Avrupa 10 m Yarışları Şampiyonası'nda takım arkadaşları Elif Beyza Aşık ve Seher Tokmak ile birlikte 861 puanla 10 m'de yeni bir Avrupa kadınlar takım rekoru kırdı.

Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen 2023 Avrupa 10 m Atıcılık Şampiyonası'nda Karışık takım etkinliğinde bronz madalya aldı. Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2023 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda Karışık takım etkinliğinde takım arkadaşı Yusuf Dikeç ile gümüş madalya aldı.[13] Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda sıralama maçına katılmaya hak kazandı, ancak madalya kazanamadı. Aynı yarışmanın 25 m havalı tabanca etkinliğinde de yarıştı ancak başarılı olamadı.

Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. 10 m havalı tabanca dalında bireysel yarışmada finale yükselerek 7. oldu. Yusuf Dikeç'le birlikte karma yarışta ise 2. oldu ve Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalyayı kazandı.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA MADALYA KAZANDILAR MI?

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.

Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.