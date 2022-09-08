Yusuf Demir Türk mü konusu gündeme geldi .Transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da, taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden birisi de Yusuf Demir oldu. Bir dönem Barcelona forması da giyen genç yıldız ile ilgili en merak edilen konu ise Türk asıllı oyuncunun yerli statüde mi, yoksa yabancı statüde mi oynayacağı oldu. Peki, Yusuf Demir neden yabancı statüsünde? Yusuf Demir Galatasaray'da yerli mi yoksa yabancı mı sayılacak?

Galatasaraylı futbolsever transferin son gününde büyük mutluluk yaşadı. Art arda gelen transferlerden sonra eksiklerini kapatan ve şampiyonluk için kadrosunu iddialı bir hale getiren sarı kırmızılılar da en çok heyecan yaratan isimlerden birisi de şüphesiz ki Yusuf Demir oldu. Bir dönem Barcelona forması da giyen genç süper yıldızın kadroya katılmasının ardından mest olan taraftarların en çok merak ettiği konu ise yıldız oyuncunun yerli mi, yoksa yabancı oyuncu mu sayılacağı oldu. Konuya ilişkin taraftarlar internette en çok Yusuf Demir Türk mü? Yusuf Demir neden yabancı statüsünde? Yusuf Demir Galatasaray'da yerli mi yoksa yabancı mı sayılacak? sorularını araştırdı. Yusuf Demir ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUSUF DEMİR TÜRK MÜ?

Yusuf Demir Türk asıllı Avusturya, Wien doğumludur.

YUSUF DEMİR GALATASARAY'DA YERLİ Mİ YOKSA YABANCI MI SAYILACAK?

Yusuf Demir, Avusturya milli takımını tercih etmesinden dolayı Galatasaray'da yabancı statüsünde oynayacaktır.

YUSUF DEMİR NEDEN YABANCI STATÜSÜNDE?

Yusuf Demir'in, Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılmasının nedeni 2015-2016 sezonundan sonra milli takım tercihini başka bir ülkeden yana kullanmış olması.

2015-2016 sezonundan önce yapılan milli takım tercihlerinde Türk asıllı yabancı oyuncular, yerli statüde sayılıyordu.