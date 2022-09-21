Yusuf Demir neden yabancı statüsünde? Transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da ses getiren bir isimde Yusuf Demir oldu. Galatasaray'a transferinden önce kiralık olarak Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in transferi de tartışmaları beraberinde getirdi. Türk asıllı olmasına rağmen yabancı statüde sayılması üzerine futbolseverler konuya ilişkin araştırma yapmakta. Peki, Yusuf Demir neden yabancı statüsünde? Yusuf Demir hangi milli takımda? Yusuf Demir aslen nereli?

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala transfer bombalarını patlatan Aslan, en önemli transferlerinden birisi de Yusuf Demir oldu. Genç yıldız transferiyle birlikte tartışmaları da birlikte getirdi. Türk asıllı olmasına rağmen yabancı statüsünde sayılmasından dolayı tartışmalar devam ediyor. Birçok futbolsever konuya ilişkin araştırma yaparken, konuyla ilgili en çok Yusuf Demir neden yabancı statüsünde? Yusuf Demir hangi milli takımda? Yusuf Demir aslen nereli? soruları araştırılıyor. Yusuf Demir ile ilgili merak edilen soruların cevapları haberimizde.

YUSUF DEMİR ASLEN NERELİ?

Aslen Trabzonlu olan Yusuf Demir, 2 Haziran 2003 yılında Wien, Avusturya doğumludur.

YUSUF DEMİR HANGİ MİLLİ TAKIMDA?

Yusuf Demir'e hem Avusturya, hem de Türkiye milli takımından tercih için davet almış, ancak seçim hakkını Avusturya'dan yana kullanmıştır. Yusuf Demir 4 kez Avusturya milli takım formasını giymiştir.

YUSUF DEMİR NEDEN YABANCI STATÜSÜNDE?

Yusuf Demir, Avusturya milli takımını tercih etmesinden dolayı Galatasaray'da yabancı statüsünde oynayacaktır. Yusuf Demir'in, Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılmasının nedeni 2015-2016 sezonundan sonra milli takım tercihini başka bir ülkeden yana kullanmış olması.

2015-2016 sezonundan önce yapılan milli takım tercihlerinde Türk asıllı yabancı oyuncular, yerli statüde sayılıyordu.