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Yusuf Demir Galatasaray transfer detayları! Yusuf Demir Galatasaray'a transfer oldu mu? Yusuf Demir İstanbul'a geldi mi?

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Yusuf Demir Galatasaray transfer detayları! Yusuf Demir Galatasaray'a transfer oldu mu? Yusuf Demir İstanbul'a geldi mi?

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, kimsenin beklemediği bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Türk Messi" olarak lanse edilen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Peki, Yusuf Demir Galatasaray transfer detayları! Yusuf Demir Galatasaray'a transfer oldu mu? Yusuf Demir İstanbul'a geldi mi?

Yusuf Demir Galatasaray transfer detayları merak ediliyor. Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, kimsenin beklemediği bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Türk Messi" olarak lanse edilen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Peki, Yusuf Demir Galatasaray transfer detayları! Yusuf Demir Galatasaray'a transfer oldu mu? Yusuf Demir İstanbul'a geldi mi? İşte detaylar...

Galatasaray, bir dönem kiralık olarak Barcelona forması giyen ve "Türk Messi" olarak anılan Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Bonservisi Rapid Wien'de bulunan Yusuf için 6 milyon euro bonservis ödenecek. Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

DHA'nın haberine göre Galatasaray, 1 aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı. İlk etapta 10 milyon euro talep edilen Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wien ile 6 milyon euroya anlaşma sağlandı. Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yusuf Demir Galatasaray transfer detayları! Yusuf Demir Galatasaray'a transfer oldu mu? Yusuf Demir İstanbul'a geldi mi?

Geçen sezon kiralık olarak Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Katalan devinde 9 maça çıkarken gol ve asist yapamadı. 2020-2021 sezonunda Rapid Wien ile 32 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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