Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Yusuf Demir'in yerli statüsünde yer alması için CİMER'e başvuru yapıldı. Yusuf Demir CİMER başvurusu nedir? Yusuf Demir'in yerli statüsünde yer alması için kac kişi başvuru yapt? soruları gündeme geliyor. Peki, Yusuf Demir CİMER başvurusu nedir? Yusuf Demir'in yerli statüsünde yer alması için kac kişi başvuru yapt?

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YUSUF DEMİR CİMER BAŞVURUSU NEDİR?

Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya göre Yusuf Demir, yerli statüsünde yer alması için birçok kişi CİMER'e başvuruda bulundu.

YUSUF DEMİR'İN YERLİ STATÜSÜNDE YER ALMASI İÇİN KAC KİŞİ BAŞVURU YAPT?

Yusuf Demir'in yerli statüsünde yer alması için iddiaya göre, 83 bin kişi CİMER'e başvuruda bulundu.

CİMER BAŞVURUSU NEDİR?

CİMER, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi" ifadesinin kısaltmasıdır. CİMER, dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkının kullanımı için oluşturulan elektronik bir kamu hizmeti aracıdır. CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğunda yürütülmektedir. Bilgi iletişim teknolojileri imkânlarından yararlanılarak oluşturulan CİMER ile tüm başvurular İletişim Başkanlığından takip edilebilmektedir. CİMER'e yapılan başvurulara yalnızca yetkilendirilmiş kamu personeli tarafından erişim sağlanabilmektedir.