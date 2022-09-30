Oyuncu Yusuf Çim kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Yusuf Çim kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında, nereli? Yusuf Çim biyografisi!

Yusuf Çim 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçilmiştir. Çilek Kokusu dizisiyle adından söz ettiren Yusuf Çim kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında, nereli? Yusuf Çim biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YUSUF ÇİM KİMDİR?

Yusuf Çim 26 Eylül 1991'de İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Giresun'un Alucra ilçesindendir. 3 çocuklu bir ailenin en küçük ferdidir. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. 2009 yılından itibaren Media Markt, Eti, Avea, Blast, İpragaz, Castrol gibi birçok markanın ve FHM dergisinin katalog çekimlerinde yer almıştır. 2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Fashion Week, Günsel Ülkü, Forever Young gibi defileler ve Damat, Kiğili, Tween, Ralp, Lauren, Hatemoğlu, Polo, Mango, Marks & Spencer gibi tanınmış markalar için podyuma çıkmıştır.

Müzik kariyeri 2013 Ağustos'ta çıkardığı Olsun Bi Kere EP albümüyle başladı. Albümde Olsun Bi Kere parçası 4 ayrı versiyonda mevcut. İlk oyunculuk kariyerinde Leo Medya Yapım şirketi ile anlaştı. Tayfun Güneyer'in yazdığı ve yönettiği, 2014 yılının Aralık ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ezra adlı dizideki "Başkomiser Tek Tabanca Mustafa" rolünde oynamıştır. Gold Yapım'ın yapımcılığını yaptığı, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çilek Kokusu adlı dizide "Burak Mazharoğlu" karakterini canlandırmıştır. Çilek Kokusu dizisinde başrolü Demet Özdemir ile paylaşmıştır. Gold Film'in 2016 yılının Nisan ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Hanım Köylü adlı dizisinde Gülsim İlhan Ali ile başrolü paylaşmıştır.

Sunuculuk kariyeri C Yapım'ın 2015 yılında Show TV için yaptığı Piramit adlı yarışma ile başladı. Evrim Akın ve Gökhan Yıkılkan'ın yarışmacı koçluğu yaptığı programın sunuculuk görevini üstlendi. 2016 Yılbaşı akşamı Show TV'de yayınlanan 'Sibel Can ile Yılbaşı Özel' Programının sunuculuğunu yapmıştır.