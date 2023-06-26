Yusuf Çim hakkında merak edilenler araştırılıyor. Yusuf Çim'in yaşamı, kariyeri ve sevgilisi hakkında bilgi alabilirsiniz. Peki, Yusuf Çim kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Çim hangi dizilerde oynadı? Yusuf Çim sevgilisi kim? İşte detaylar...

Yusuf Çim ilk olarak Çilek Kokusu dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Aldatmak dizisiyle adından söz ettiren Yusuf Çim kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Yusuf Çim kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Çim hangi dizilerde oynadı? Yusuf Çim sevgilisi kim? Detaylar haberimizdedir…

YUSUF ÇİM KİMDİR?

26 Eylül 1991'de İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Giresun'un Alucra ilçesindendir. 3 çocuklu bir ailenin en küçük ferdidir. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. 2009 yılından itibaren Media Markt, Eti, Avea, Blast, İpragaz, Castrol gibi birçok markanın ve FHM dergisinin katalog çekimlerinde yer almıştır. 2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir.

İlk oyunculuk kariyerinde Leo Medya Yapım şirketi ile anlaştı. Tayfun Güneyer'in yazdığı ve yönettiği, 2014 yılının Aralık ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ezra adlı dizideki "Başkomiser Tek Tabanca Mustafa" rolünde oynamıştır. Gold Yapım'ın yapımcılığını yaptığı, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çilek Kokusu adlı dizide "Burak Mazharoğlu" karakterini canlandırmıştır. Çilek Kokusu dizisinde başrolü Demet Özdemir ile paylaşmıştır. Gold Film'in 2016 yılının Nisan ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Hanım Köylü adlı dizisinde Gülsim İlhan Ali ile başrolü paylaşmıştır.

YUSUF ÇİM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ezra

Çilek Kokusu

Hanım Köylü

İçimdeki Fırtına

Seven Ne Yapmaz

Servet

İyi Günde Kötü Günde

Akrep

Aldatmak