Yusuf Can Zeybek kimdir? Yusuf Can Zeybek evli mi, eşi kim? Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli? soruları araştırılıyor. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sona erdi. Finalde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivanlığa uzandı. Yusuf Can Zeybek ilk kez altın kemerin sahibi oldu. Yusuf Can Zeybek kimdir? Yusuf Can Zeybek evli mi, eşi kim? Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli?,

YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?

Yusuf Can Zeybek (d. 1994, Antalya), Türk milli güreşçi ve başpehlivandır. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde altın kemeri kazandı. 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu. 2013 yılında Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası'nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu. Bulgaristan'ın Varna kentinde de şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanıdır.

Yusuf Can Zeybek

2022 yılında yapılan 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinde, 4. Finike Yağlı Güreşlerinde, 24. Feslikan Yağlı Güreşlerinde, 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve 48. Taşköprü Yağlı Güreşlerinde Şampiyon oldu.

Birincilikleri

2023

662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri

2022

23. Kumluca Yağlı Güreşleri

4. Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri

24. Feslikan Yağlı Güreşleri

62. Kurtdereli Yağlı Güreşleri

48. Taşköprü Yağlı Güreşleri