Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Böylece merak edilmekte olan Yürük mü? Yörük mü? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Yürük mü? Yörük mü? TDK'ye göre Yörük nasıl yazılır? Yörük nasıl yazılır?

Yürük mü? Yörük mü? Tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ye göre Hasır altı nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki,Yürük mü? Yörük mü? TDK'ye göre Yörük nasıl yazılır? Yörük nasıl yazılır?

YÜRÜK MÜ? YÖRÜK MÜ?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de " Yürük " olarak kullanılan kelime oldu. Yeni karara göre Yürük yerine Yörük yazacağız. İşte yapılan tüm değişiklikler;

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)