Yurtta 9.05'te hayat durdu

Sirenler çalınca hayat durdu

KOCAELİ - Kocaeli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesini duyan vatandaşlar işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu. Sürücüler de kontak kapatıp, araçlarından indi.

Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde anıldı. Kocaeli'de de saatler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'i gösterdiği anda sirenler çaldı. 7'den 70'e vatandaşlar işlerini bırakıp, Ata'ya 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İşe gitmek için D-100 kara yolunda olan sürücüler de kontak kapatıp, araçlarından indi. Şehir içi yolcu otobüslerinde de siren sesini duyan vatandaşlar, hemen saygı duruşuna geçti. Saygı duruşunda bulunan vatandaşlar daha sonra yollarına devam etti.

Anıta çelent sunuldu

10 Kasım programları çerçevesinde Kocaeli Valiliği tarafından çelenk sunma töreni düzenlendi. Vali Seddar Yavuz, Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından katılımcılar saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Valiliğin programı, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen anma töreni ile devam etti.

Manisalılar Ata'sını özlemle andı

Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yılında Manisa'da gökyüzünü balonlar renklendirdi, jandarmanın bayrağı Spil'in zirvesine dikildi

Atatürk ve silah arkadaşları için mevlidi şerifin de okunduğu Manisa'da saatler 09.05'i gösterdiğinde seyir halindeki araçlarını durduran Manisalılar saygı duruşunda bulundu

MANİSA - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yılında Manisa'da gökyüzünü balonlar renklendirdi, jandarmanın bayrağı 1571 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın zirvesine dikildi. Atatürk ve silah arkadaşları için mevlidi şerifin de okunduğu Manisa'da saatler 09.05'i gösterdiğinde seyir halindeki araçlarını durduran Manisalılar saygı duruşunda bulundu.

Manisa'da saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan korna ve siren sesleriyle birlikte vatandaşlar 2 dakikalığına Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ebediyete intikal edişinin 85. yılında büyük bir özlemle anılan Atatürk için Manisalı çocuklar düşüncelerini yazdıkları 100 balonu gökyüzüne salarken, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Arama-Kurtarma Timi Spil Dağına bir zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve Şanlı Türk Bayrağıyla poz vererek bu anı ölümsüzleştiren JAK Timi, Atatürk'ü ebediyete intikal ettiği 10 Kasım'da bir kez daha şükranla andı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine ise Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin, Manisa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler ve korna sesleriyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Aynı anda Manisa'nın en işlek cadde ve sokaklarında seyir halindeki araçlarda kontak kapatıp kornalarına basarak saygı duruşunda bulunuldu.

Manisa'da ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Hatuniye Camiinde mevlidi şerif okunarak dualar edildi.

Sanayi esnafından kornalı saygı duruşu

ŞANLIURFA - Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünde Şanlıurfa'da sanayi esnafı saat 09.05 geçe kornalar eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da saygı duruşu gerçekleştirildi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde belediye hoparlörlerinden sirenler çaldı. Vatandaşları bulundukları yerlerde ayağa kalkarak saygı duruşuna geçti.

Sanayi esnafı sirenlere kornalarla eşlik etti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise sirenlere kornalarla eşlik edildi. Sanayi esnafı saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenlere kornalarla eşlik ederek saygı duruşunda bulundu.

Zonguldak'ta hayat 2 dakika durdu

ZONGULDAK - Zonguldak Valiliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında Valilik binası önünde program düzenlendi.

Programa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Törende Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi ve çeşitli partili ve derneklerin çelenkleri Atatürk Heykeli'nin önüne konuldu.

Ardından saat: 09: 05'de ise protokol üyeleri ve vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Balıkesir'de 9.05'de hayat durdu

BALIKESİR - Balıkesir 10 Kasım'da Atatürk'ü andı. Protokol üyelerinin saygı duruşu esnasında saatler 9.05'i gösterdiğinde çalan sirenlerle Balıkesir'de adeta hayat durdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümünde saatler 9'u 5 geçe Balıkesir'de hayat durdu. Atatürk heykelinde yapılan resmi törenlere Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katılırken, sirenlerin çalması ile birlikte saygı duruşu başladı. Sirenlerin tüm şehirde yankılanması ile şehrin ana merkezleri olan Milli Kuvvetler Caddesi, İzmir yolu ve Anafartalar Caddesi'nde de araçlar yol üzerinde durdu. Araçlarından inerek saygı duruşunda bulunan vatandaşlar sirenlerin sona ermesi ile yollarına devam etti. Kamu bankaları ve kamu işletmeleri başta olmak üzere bir çok işyeri çalışanları siren sesi ile birlikte işyerlerinin önüne çıkarak Ata'ya saygıda bulundu. Bazı çalışanlar ise kendileri İstiklal Marşı'nı okudu. Genç bir vatandaş ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği ülke için çalışacaklarını söyleyerek, sabah işi olmamasına rağmen saygısını sunmak için sokağa çıktığını söyledi.

Balıkesir'in en büyük ilçesi olan Bandırma'da da 9'u 5 geçe adeta çıt çıkmadı. Siren sesleri ile birlikte araçlarının dörtlü lambalarını yakan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Meydana gelen bir kadın siren sesleri ile birlikte yolun ortasına geçerek elindeki Türk Bayrağı'nı açtı.

Samsun'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

SAMSUN - Samsun'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi.

Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başladı. Samsun Valiliği, Samsun Garnizon Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı. Saat 09.05 geçe 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından da Samsun Valisi Orhan Tavlı, anıt şeref defterini imzaladı.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Tavlı, "Aziz Atatürk, devlet geleneğinin tüm birikimine sahip, son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin de dediğiniz gibi ilelebet payidar kalacaktır. Milletimizi müşterek bir gaye etrafında birleştirerek, birlik ve beraberlik içerisinde istikbal yolunda yaktığınız meşaleyi bizler de gelecek nesillere en iyi şekilde teslim edeceğiz. Bundan 100 yıl önce kahraman ecdadımızla ağır bedeller ödeyerek gerçekten çok zor şartlarla kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'ni bize işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartma hedefine ulaştırmak ve 2. asrını 'Türkiye Yüzyılı' olarak inşa etmek için köklü tarihiniz ve kadim değerlerinizden aldığımız ilhamla gayret göstermek en önemli vazifemizdir. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan zatıaliniz ve kahraman silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Törene ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma programları gün boyu devam edecek.

75 öğrencinin oluşturduğu kareografi büyük beğeni topladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğrencilerinin Atatürk'ü anmak için hazırladıkları koreografi büyük beğeni topladı.

Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 75 öğrencinin katılımıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çerçevesinde koreografi hazırlandı. Atatürk'ün vefat tarihi olan 1938 tarihini oluşturan öğrenciler, koreografide sonsuzluk işareti de yaparak Atatürk posteri açtı.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu ve havadan görüntülenen koreografi büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi büyük ilgi gördü

ADANA - Adana'da bir ilkokuldaki 400 öğrenci 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle koreografi düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde de Zahit Çetin İlkokulu bahçesinde bir araya gelen 400 öğrenci, hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Öğrenciler, önce bir saati simgeleyen daire oluşturdu. Ardından bedenleriyle akrep ve yelkovan oluşturarak saati 09.05'e ayarladı. Saatin yanında da yine bir grup öğrenci bedeniyle Atatürk'ün ölüm tarihi olan 1938 rakamlarını oluşturdu. Ata'nın ölüm saatinde 8 rakamı 'sonsuzluk' simgesine dönüşerek koreografi tamamlandı.

Sosyal medyada paylaşılan koreografi büyük beğeni topladı.

Bolu'da sirenler çalınca hayat durdu

BOLU - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Bolu'da saygıyla anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayatını kaybetmesinin üzerinden 85 yıl geçti. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında Bolulular, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü anmak adına Anıtpark'ta toplandı. Kurumlar ve STK'lar Atürk anıtına çelenk bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Bolu'da sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte kent genelinde hayat durdu. Araçlarından inerek trafiği durduran vatandaşlar 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyarak Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

Aracıyla trafikte durarak saygı duruşunda bulunan Soner Aktaş, "Mustafa Kemal Atatürk, dünya liderleri içerisinde en birinci lider. Bunu herkes biliyor. Gerçekten bize çok güzel bir ülke bıraktı. Bunun kıymetini bilmemiz lazım" dedi.

Yüksekova'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

HAKKARİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Yüksekova Belediyesinin önünde düzenlenen tören, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'in Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saatler 09.05'i göstermesiyle birlikte siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk programından sonra Yüksekova Kız İmam Hatip Anadolu Lisesinde anma programının devam edeceği belirtildi.

Programa, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, P. Albay Murat Uluğ, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Esendere Belde Belediye Başkanı Dirbaz Büyüksu, kurum amirleri, öğretmenler, asker ve polis katıldı.