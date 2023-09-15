Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Yurtlar ne zaman açılacak? Sorusuna çevrildi ve konu hakkında araştırmalar sıklaştı. Peki, Yurtlar ne zaman açılacak? Yurtlar hangi tarihte, ayın kaçında açılıyor?

Yurtlar ne zaman açılacak? Sorusu, yeni eğitim döneminin başlamasına az bir süre kala birçok üniversite öğrencisi tarafından araştırılmakta. Özellikle Kyk yurtlarında barınmak isteyen kişiler tarafından yurtların son durum, açılış tarihi, yedek sırası ve daha birçok farklı konudaki detayları merak ediliyor. Peki, Yurtlar ne zaman açılacak? Yurtlar hangi tarihte, ayın kaçında açılıyor?

YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu sene yurt sonuçları 13 Eylül tarihinde açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarına E- devlet ve https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama sitesinden KYK yurt başvuru sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Yurtların ne zaman açılacağına ilişkin henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Üniversitelerin açılış tarihinin 2 Ekim tarihine ertelenmesi nedeniyle bir veya iki hafta içerisinde yurtların açılması bekleniyor.

KYK YURT NAKİL İŞLEMLERİ 2023 NE ZAMAN?

KYK yurt nakil işlemleri iki farklı yöntemler gerçekleştiriliyor. Bu yöntemlerden birincisi yurdunuzun bağlı olduğu Gençlik ve Spor bakanlığı kurumunu ziyaret ederek elden dilekçe vermek, ikincisi ise E-devler uygulaması üzerinden yurt nakil talebi ekranının kullanıma açılması ile birlikte internet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayarak KYK yurt nakil başvurunuzu yapabilirsiniz.