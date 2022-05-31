Yurtiçi Kargo mobilde sorun mu var? Yurtiçi Kargo sorun ne? - Haberler

Yurtiçi kargo kullanıcıları Yurtiçi Kargo'nun web sitesine girince sayfada hata olduğunu gördü ve Yurtiçi Kargo çöktü mü? Yurtiçi Kargo neden açılmıyor, gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Yurtiçi Kargo sorun ne? Yurtiçi Kargo mobilde sorun mu var? İşte detaylar…

YURTİÇİ KARGO MOBİLDE SORUN MU VAR?

Yurtiçi Kargo'nun web sayfasına bugün erişim sorunu yaşandı.Güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Yurtiçi Kargo

Yurtiçi Kargo sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

"Dağıtım ve kargo alım operasyonlarımızda herhangi bir aksama yoktur ve ekiplerimiz siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Web sitemizdeki bakım çalışmamız da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

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