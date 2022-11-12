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Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi kargo hafta sonu çalışıyor mu? Yurtiçi kargo bugün kaça kadar çalışıyor?

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Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi kargo hafta sonu çalışıyor mu? Yurtiçi kargo bugün kaça kadar çalışıyor?

Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı? Sorusunu ve Kargoların çalışma saatlerini, hafta sonu dağıtım durumunu merak ediyor. Peki, Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi kargo hafta sonu çalışıyor mu? Yurtiçi kargo bugün kaça kadar çalışıyor?

Yurtiçi kargo başta olmak üzere birçok kargo şirketinin Cumartesi günü çalışıp, çalışmadığı durumu vatandaşlar tarafından özellikle hafta sonları olmak üzere sıklıkla araştırılıyor. Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşların en merak ettiği Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi kargo hafta sonu çalışıyor mu? Yurtiçi kargo bugün kaça kadar çalışıyor?

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo hafta içi her gün saat 09:00 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09:00 ile 16:00 arası hizmet veren Yurtiçi Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi Yurtiçi kargo çalışma saatleri: 09:00 ile 18:00 arasıdır.

Hafta sonu Yurtiçi kargo çalışma saatleri: 09:00 ile 18:00 arasıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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