Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar açıklanmaya devam ediliyor. Sandık açılma işlemleri ve veri girişleri devam ederken Yurtdışı seçim sonuçları 2023 araştırılıyor. İşte Yurtdışı seçim sonuçları 2023! Yurtdışı seçim sonuçlarında son durum ne? Yurtdışı seçim sonuçları anlık, güncel veriler!

Yurtdışı seçim sonuçları, veriler açıklanırken gündemdeki yerini koruyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. İşte Yurtdışı seçim sonuçları 2023! Yurtdışı seçim sonuçlarında son durum ne? Yurtdışı seçim sonuçları anlık, güncel veriler!

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını Antalya il binasında parti teşkilatıyla birlikte takip etti.

İl binası önünden toplanan kalabalığa seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı seçim sonuçları aşağı yukarı yüzde 90 sayıldı. Yurtdışı kullanılan oyların yaklaşık yüzde 20'si sayıldı. Biz de takip ediyoruz sonuçları. Yüzde 80'i sayılmadı. Tam da kritik bir noktada. O oylar ne kadar etkileyecek inşallah göreceğiz. Dolasıyla sayım devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, milletvekili oy sayımının cumhurbaşkanlığı oy sayımından sonra başladığını da belirterek, seçimin sürdüğünü söyledi.

YURTİÇİ SEÇİM SONUÇLARI

Sandıkların büyük bir çoğunluğu açılırken son bilgileri veren YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 9.45 itibariyle seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 99'luk yurt içinde açılma vardır. Yurt içinde 27 adet sandık açılmadı. Yurt dışında 1529 yurt dışı açılmayan sandık bulunmakta. Bu verilere göre, saat 9.45 itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40; sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2; Sayın Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.