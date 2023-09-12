Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur. Arama motorlarında ise Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Sonuç kyk.gov.tr! KYK yurt sonuç sorgulama araması yapılıyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı Kanun ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler ise sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı mı?Sonuç kyk.gov.tr! KYK yurt sonuç sorgulama!

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos'ta biten başvurular, 7 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sene yurt sonuçlarının 12 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Devletin yurtlarına başvuru yapan üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Sorusunu araştıyor. KYK yurt başvuru sonuçlarına E- devlet ve https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama sitesinden KYK yurt başvuru sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTTİ?

Başvurular 2 Eylül 2023 saat 23:59'da sona erdi. Bakan Bak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.