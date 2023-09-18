GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanır ve yurt yedek sırası gelir mi merak ediliyor. E- devlet yurt sorgulama ekranı ve yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanır öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanır? Yurt yedek sırası gelir mi? E- devlet yurt sorgulama!

Yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak ve yurt yedek sırası ne zaman gelir soruları merak ediliyor. E- devlet yurt sorgulama ekranı ve KYK yurt sonuçları gündeme geliyor. Yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanır? Yurt yedek sırası gelir mi? E- devlet yurt sorgulama araştırılıyor. Yurt yedek sırası gelir mi, yedekler ne zaman açıklanacak? Yurtlar belli oldu mu? E- devlet yurt sorgulama! Detaylar haberimizdedir…

YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakan Bak, yurtların yedek yerleştirmeleri hakkında belgi verdi. Hızla devam edeceğini söyleyen Bakan Bak, "Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız." ifadelerine yer verdi.

YURT YEDEK SIRASI GELİR Mİ?

KYK yurt başvuru sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü erişime açılmıştır. KYK 1. yedek yurt sonuçları 18 Eylül 2023 Pazartesi günü açıklanacaktır.

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