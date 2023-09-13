KYK yurt başvurularının sona ermesinin ardından birçok öğrenci heyecanla KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Gençlik Ve Spor Bakanı tarafından canlı yayında yapılan açıklama ile birlikte yurt sonuçları açıklandı. Peki, Yurt yedek sırası ne demek? Yurt yedek sırası ne kadar, kaç gün sürer? Yurt yedek sırasındaki kişiler yerleşir mi?

Yurt yedek sırası ne demek? Sorusu, açıklanan başvuru sonuçları arasında bazı kişilerin yedekte yer alması nedeniyle merak edilmekte ve sorgulatılmakta. Yapılan sonuç sorgulamalarının ardından öğrenciler KYK yedek ne demek? ve KYK yurt başvuru sonuçlarında yedek ne anlama geliyor? Sorularını araştırmaya başladı. Peki, Yurt yedek sırası ne demek? Yurt yedek sırası ne kadar, kaç gün sürer? Yurt yedek sırasındaki kişiler yerleşir mi?

YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının sonuçlandığı ekran üzerinde yer alan KYK yedekleri ve yedek sıraları, yedek sırasına göre yurtlara yerleştirilecek olan öğrencileri ifade ediyor. KYK yedek sıra numaranıza göre belirlenen yerleştirme günlerinde yerleştirme yapılacak ve buna göre KYK yedek sıra numaranız güncellenecektir. KYK yurtlarına yerleşmek için birçok farklı faktör söz konusudur. Bunun içerisinde tercih ettiğiniz konumda bulunan KYK yurtlarının kapasitesi de önemli bir faktördür.

YURT YEDEK SIRASI NE KADAR, KAÇ GÜN SÜRER?

KYK yedek sıra numaranıza göre belirlenen yerleştirme günlerinde yerleştirme yapılacak ve buna göre KYK yedek sıra numaranız güncellenecektir. Yerleştirme işlemlerini sonunda yedekte yer almakta olan öğrenciler yerleştirilecektir fakat net bir tarih söz konusu değildir.