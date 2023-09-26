YURT TİME SPOR PROJESİ NEDİR, nasıl başvurulur? Yurt Time başvuru ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda konaklayan üniversite öğrencileri, yurt işleyişine katkıda bulunmak ve part-time çalışma fırsatı yakalamak için "Yurt-Time" projesine başvuruda bulunabilirler. Peki, Yurt Time spor projesi başvuru ne zaman 2023? İşte detaylar…

KYK yurdunda barınan üniversite öğrencileri, yurt içindeki spor etkinliklerinde görev alarak çalışabilirler. Bu sayede öğrenciler, hem ek gelir elde etme fırsatı bulurlar hem de spor aktivitelerine katkı sağlarlar. Peki, Yurt Time spor projesi başvuru ne zaman 2023? İşte detaylar…

YURT TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

Bu projede her yurt için 10 kişi seçilir ve bu öğrenciler, günlük 2 saatlik çalışmalarla haftada toplamda 8 saati aşmayacak şekilde yurtlarında part-time işlerde görev alırlar, böylece yaşam standartlarını iyileştirme imkanı bulurlar.

Kredi Yurtlar Kurumu'nda konaklayan üniversite öğrencileri bu fırsattan yararlanabilirler. Spora ilgi duyan ve harçlık kazanmak isteyen öğrenciler, başvurularını aşağıdaki e-devlet başvuru formu linki üzerinden yapabilirler.

YURT TİME SPOR PROJESİ BAŞVURU EKRANI

Çalışan öğrencilere KYK yurtlarında aylık olarak ücret ödenir. Asgari ücret üzerinden hesaplandığında, ayda 32 saat çalıştığınız takdirde 2.000 TL'ye kadar harçlık kazanabilirsiniz. Ödemeler her ayın 15'inde hesabınıza yatırılır ve bu bilgiler 2023 yılına göre hesaplanmıştır. 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam ile ödeme miktarı artabilir.

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