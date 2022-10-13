Yurt time spor projesi başvurusu nasıl yapılır? Sorusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklama ile birlikte internet üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok öğrencinin para kazanması için hayata geçirilen projenin detayları merak ediliyor. Peki, Yurt time spor projesi başvurusu nasıl yapılır? Yurt time spor projesi başvuru ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan Yurt-Time Spor Projesinin arından projeden faydalanmak isteyen birçok kişi Yurt time spor projesi başvurusu nasıl yapılır? Sorusunu merak ediyor ve Yurt time spor projesi başvurusu nasıl yapılır? Sorusunu araştırıyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer konu ise Yurt-Time Spor Projesine nasıl başvurulur? Sorusu oluyor. Peki, Yurt time spor projesi başvurusu nasıl yapılır? Yurt time spor projesi başvuru ekranı!

YURT TİME SPOR PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıda bulunan Yurt-time spor başvuru ekranı kısmından veya e-devlet kapısı üzerinden ulaşabileceğiniz, Yurt-Time Spor Projesi başvuru ekranı üzerinden kolayca başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

YURT-TİME SPOR PROJESİ BAŞVURU EKRANI

YURT-TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

Yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar. Projede Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.