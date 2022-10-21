Geçtiğimiz günlerde gençlik ve spor bakanlığı tarafından duyurulan Yurt time projesi hakkında birçok detay öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu konulardan bir tanesi de Yurt time projesi ücretleri ne kadar? Sorusu oldu. Birçok kişi ödenecek ücretleri merak ediyor ve Yurt time projesi ücretleri belli mi? Sorusu ile araştırıyor. Peki, Yurt time projesi ücretleri ne kadar? Yurt time projesi ücretleri belli mi?

Yurt time projesi ücretleri ne kadar? Sorusu, başvuruların açılmasının ardından birçok kişi tarafından merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Öğrenciler Yurt time projesi kapsamında ödenecek olan ücretlerin miktarını merak ediyor ve araştırıyor. Faaliyetlerde görev alarak ödeme alabileceğinizi sağlayan projede daha birçok konu merak ediliyor. Peki, Yurt time projesi ücretleri ne kadar? Yurt time projesi ücretleri belli mi?

YURT TİME PROJESİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar. Gençlik ve spor bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan projede henüz yapılacak olan ödemelere dair net bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklamanın gerçekleşmesinin ardından haberimiz güncellenecektir.

YURT-TİME SPOR PROJESİNE NASIL BAŞVURULUR?

Aşağıda bulunan Yurt-time spor başvuru ekranı kısmından veya e-devlet kapısı üzerinden ulaşabileceğiniz, Yurt-Time Spor Projesi başvuru ekranı üzerinden kolayca başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

YURT-TİME SPOR PROJESİ BAŞVURU EKRANI