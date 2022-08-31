KYK yurtları için başvuru yapan birçok öğrenci yurt güvence bedeli nedir? Sorusunu merak ediyor. KYK yurtlarında sık sık duyduğumuz Yurt güvence bedeli nedir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Yurt güvence bedeli nedir? KYK Yurdu güvence bedeli ne demek? Güvence bedeli ne anlama geliyor?

KYK Yurt başvurularının açıklanması ile birlikte birçok öğrenci KYK sonuçlarını heyecanla bekliyor. 24 Ağustos Çarşamba günü başlayan KYK yurt başvuruları, aynı haftanın pazar günü sonra ermişti. Yurda kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ödemesi gereken yurt güvence bedeli en çok merak edilen ücretler arasında yer alıyor. Peki, Yurt güvence bedeli nedir? KYK Yurdu güvence bedeli ne demek? Güvence bedeli ne anlama geliyor?

YURT GÜVENCE BEDELİ NEDİR?

Öğrencilerin yapması gereken ödemeleri zamanında ödemeyen yurt ücretlerine veya yurda verecekleri zarar ihtimaline karşılık olarak Bakanlık tarafından tespit edilen güvence bedeli alınır. Bu ücret evlerde kullanılan depozito ücretine benzetilmektedir. Yurt içerisinde herhangi bir eşyanın hasar alması durumunda bu ücret içerisinden ödenmektedir.

YURT GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Aşağıda yer alan öğrencilerden, yurt ödemesi ve yurt güvence bedeli alınmamaktadır.

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları.

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler.

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar.

Devlet koruması altında olanlar.

YURT GÜVENCE BEDELİ İŞLEMLERİ NELERDİR?

Kredi ve Yurtlar kurumu (KYK )tarafından belirtilen yurt güvence bedeli işlemleri aşağıda yer almaktadır.

1. Bakanlığımıza bağlı yurtlarda sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret peşin alınır.

2. Güvence bedeli tutarı, Bakanlıkça tespit edilir. Süregelen öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı, yurtta kalan öğrencilere Bakanlık tarafından belirlenen süre sonuna kadar tamamlattırılır. Verilen süre içerisinde ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Aynı öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

3. Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde zararı karşılaması için öğrenciye durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün süre verilir. Öğrenci verilen süre içerisinde zararı ödemez ise söz konusu tutar güvence bedelinden tahsil edilerek öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Güvence bedelini aşan kısım bulunması durumunda zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

4. Öğrencinin yurttan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları öğrencinin banka hesabına iade edilir.

5. Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerden son aya ait ücret alınmaz. Yurt ücretini yatırmış olanların ise yatırılan son ay yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencinin mirasçılarına iade edilir.