Yurt genelinde İsrail'e tepki, Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldıManisalılar Filistin için yürüdü İsrail'in Filistin'de uyguladığı sivil katliamı protesto eden Manisalılar önce gıyabi cenaze namazında buluştu ardından ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı İsrail'in...

Yurt genelinde İsrail'e tepki, Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı

Manisalılar Filistin için yürüdü

İsrail'in Filistin'de uyguladığı sivil katliamı protesto eden Manisalılar önce gıyabi cenaze namazında buluştu ardından ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı

MANİSA - İsrail'in Filistin'de uyguladığı sivil katliamı protesto eden Manisalılar önce gıyabi cenaze namazında buluştu ardından ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. İsrail'e tepkilerin yağdığı protesto yürüyüşünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İsrail'in Filistin topraklarında ve Gazze'de uyguladığı sivil katliamlara tepki gösteren Manisalılar saldırıların 14'üncü gününde yürüyüş yaptı. İlk olarak tarihi Hatuniye Camiinde cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazı ile başlayan İsrail'e tepki Filistin'e destek eyleminde Yunusemre İlçe Müftüsü Ali Efe tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından Manisa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan tarafından dua ettirildi.

Gıyabi Cenaze namazının ardından Manisa Valiliği önünde toplanan yaklaşık bin Manisalı ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve tekbirler eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar İsrail'i protesto ederek yürüdü. Yürüyüş boyunca İsrail aleyhine, Filistin lehine sloganlar atan kalabalık 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yürüyüşü sonlandırdı. Burada, Milli İrade Platformu adına bir açıklama yapan Platform Başkanı Osman Güleser, İsrail zulmünün bir an önce durması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'i Telin mitingine AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş ve basın açıklaması sırasında Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da güvenlik ekiplerinin başında yer aldı.

DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da "Aksa Tufanı"na destek yürüyüşü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Cuma namazı sonrası düzenlenen "Aksa Tufanı"na destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

İşgalci Siyonist İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Diyarbakır Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Yenişehir ilçesindeki Selahaddin-i Eyyubi Camii'nde Cuma namazı sonrasında başlayan yürüyüş, Dağkapı Meydanı'nda son buldu.

Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar, "Hamas'a selam direnişe devam", "Kahrolsun İsrail", "Dişe diş, kana kan, intikam intikam", "Vur vur El Kassam Siyonizme vur" gibi sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Filistin'de hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazıyla devam etti.

Uşak'ta Filistin'e yürüyüşü

UŞAK - Uşak'ta, Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde STK üyeleriyle beraber "Filistin'e Destek Siyonizm'e Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırının ardından yüzlerce kişi hayatını kaybederken Uşak'ta, Kardeşlik ve Dayanışma Platformu Uşak İl Temsilciliği öncülüğünde "Filistin'e Destek Siyonizm'e Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüşe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, Sivil Toplum Kuruşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Eski belediye önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında son buldu.

Bingöl'de öğrenciler, Filistin'deki çocuklar için saygı duruşunda bulundu

BİNGÖL - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için, Bingöllü öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulundu. Merkeze bağlı Abdulhamit Han Ortaokulundaki öğrenciler, evlerine dağılmadan önce tören alanında toplandı. Öğrenciler, Filistin'de hayatını kaybeden akranları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşını okudu.

Balıkesir Filistin'in yanında

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Balıkesir Sivil Toplum Platformu Cuma Namazı sonrasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dualar etti.

Tarihi Zağnos Paşa Camisinde İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Feyyaz Çiftçi, Fikrettin Kocaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç, Filistin'de yaşanan katliamın durması için dua yaptı. Gıyabi cenaze namazı ve duadan sonra Balıkesir Sivil Toplum Platformu cami bahçesinde açıklama yaptı.

Yalova'da İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere saldırıları protesto edildi

İl Müftüsü Yılmaztürk, "Bütün görüşteki insanlar zulme lanet ediyor. Zalimi hiç kimse sevmiyor"

YALOVA - Yalova'da Cuma namazı çıkışında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Yalova Merkez Camisi önünde Cuma namazı sonrasında ilk olarak İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirilen Filistinliler için dualar okundu. Sonrasında da Cevdet Aydın Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirilerek İsrail'in Gazze saldırıları kınandı. Protestoya AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve vatandaşlar katıldı.

BİLECİK) - Filistin halkına destek için toplandılar

BİLECİK - Bozüyük Sivil Toplum Harekatı Platform üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

Cuma namazının ardından Çarşı Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına, Bozüyük Sivil Toplum Harekatı Platform üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzurum'da Özgür Kudüs etkinliği

Binlerce Erzurumlu Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kaldı, protesto yürüyüşü yaptı

ERZURUM - Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından organize edilen "Özgür Kudüs" etkinliği kapsamında binlerce Erzurumlu Cuma namazı sonrası protesto yürüyüşü yapıldı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara tepkiler ülke genelinde devam ediyor. Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından bugün Narmanlı Camii'nde kılınan Cuma namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Burada toplanan binlerce Erzurumlu Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürüyerek İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etti.

Kent Meydanında toplanan vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İsrail saldırılarına sloganlarla tepki gösterdi.

Yürüyüşe AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.