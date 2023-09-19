Yurt genelinde 'Gaziler Günü' kutlandı

SİNOP - Sinop'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, gaziler ve şehit ve gazi yakınları ile öğrenciler katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Özgen bir konuşma yaptı.

Gaziliğin Türk milleti tarafından her zaman kıymetli olduğunun altını çizen Özgen, "Bugün gazilerimizle birlikte olmanın haklı gurur ve onuruyla kuruluş günlerinin heyecanı ve coşkusuyla bu büyük mutluluğu yaşıyor ayrıca tüm gazilerimizin tarihe mal olmuş gururlarını tekrar yaşatmış oluyoruz. Gazilerimiz, milletimizin engin sahiplenişleriyle her zaman ayrıcalıklı ve soylu özelliklerini muhafaza etmişlerdir. Üstlendikleri vatan görevi esnasında girmiş oldukları mücadelelerden gazilik ünvanı ile ayrılan kahramanlarımızın mümtaz ve muhteşem anıları akıllardan ve gönüllerden çıkmayacaktır" dedi.

Tören okunan şiirlerin ardından sona erdi.

KİLİS - Kilis'te 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Coşkun İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde '19 Eylül Gaziler Günü' programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü' programı dolayısıyla Erciş Kaymakamlığı önünde düzenlenen program Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Erciş Muharip Gaziler Derneği Başkanı M. Hanifi Yavuz, "İstiklal uğuruna birleşmiş milletler saflarında Kore'de destanlar yazan şanlı Kore gazileri. Kıbrıs'ı Kıbrıs yaparak aziz soydaşlarımızı Yunan zulmünden kurtaran ve onlara bir Cumhuriyet hediye eden Kıbrıs Barış Harekatı gazileri. Aziz vatanımızın bütünlüğüne saldıran iç ve dış düşmanlara karşı amansızca mücadele sergileyen Türkün gücünü dünyaya ispat eden ve bu uğurda uzuvlarını feda ederek altın harflerle destanlar yazan kahraman gazilerimiz ve saygı değer hemşerilerim ben bir gazi olarak sizlere hitap etmenin onurunu ve 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmasının coşkusunu yaşıyorum. Bu vatanın korunmasında canımı bile seve seve vermeye hazırım bu vesileyle vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can verip toprağa düşmüş şehitlerimizin kan döküp ömür tüketmiş kahraman gazilerimizi her zaman olduğu gibi rahmet minnet ve şükranla anıyorum sözlerime şu iki kelimeyle son vermek istiyorum; Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakamlık protokol salonunda resepsiyon düzenlendi. İlçedeki tüm gazilere ve şehit ailelerine burada verilen ikramın ardından program sona erdi.

Törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, İlçe Garnizon Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, ilçemizdeki kurum amirleri, STK yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile askeri erkan katıldı.

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle bir program düzenlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da gazilerinde yer aldığı çeşitli programlar düzenlendi. '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle İpekyolu üzerinde bulunan Yüksekova Belediyesinin önünde düzenlenen program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam önemini içeren konuşma yapıldı. Ardından Kaymakamlık tarafından 57 gaziye Yüksekova Öğretmenevinde yemek verildikten sonra program sona erdi.

Düzenlenen Programa, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye başkanları, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, STK'lar, Yüksekova Başsavcı Vekili Hanifi Kul ve kurum amirleri katıldı.

AĞRI - Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Abide Meydanı'nda düzenlenen program, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve beraberindekilerin Hava Şehitliğine karanfil bırakılmasının ardından merkez şehitliğinde şehit kabirleri ziyaret edildi.

Ağrı Burçin Uysal Öğretmenevinde şehit yakınları be gazilere verilen yemek programında konuşan Vali Mustafa Koç, Gazi ve şehitlerin öneminden bahsederek fedakarlıkları için teşekkür etti.

Düzenlenen programa 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, gaziler ve beraberindekiler katıldı.

OSMANİYE - Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü, Devlet Bahçeli Meydanı Atatürk büstü önündeki törenle kutlandı.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, daire amirleri ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gaziler katıldı. Atatürk bütüne çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ali Kurt, "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. Şehit nurlanmış, gazi onurlandırılmış bir askerdir. Bununla da gurur duyuyoruz Gaziler olarak. 19 Eylül, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilere şeref günüdür"dedi.

Törende şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz ise, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu güzel vatan topraklarında bağımsız ve güçlü bir şekilde yaşıyorsak bunu övgünün en güzelini saygının en yücesini hakkeden haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz hayatları pahasına vatanımıza can suyu olan aziz şehitlerimize ve Türk milletinin medarı iftiharı kahraman gazilerimize borçluyuz. Sizler Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının ve Türk fedakarlığının şanlı temsilcilerisiniz. Kıymetli hemşehrilerim bu ülke bu ülke zor şartlar altında kurtarıldı kıymetini bilmeliyiz. Bizlere düşen görev, Türkiye yüzyılında vatanseverlikleriyle gururlandığımız gazilerimiz ve şehitlerimizin bize emaneti olan bu cennet vatanı korumak milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden bu şanlı al bayrağımıza sahip çıkmak ve ülkemizi en yükseklere taşıyacak emin adımlarla yürümek olacaktı. Sözlerime son verirken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan Gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Vatanseverlikleriyle gururlandığımız, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız kahraman gazilerimiz 19 Eylül gaziler günününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Tören sonunda Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından hazırlatılan plaketler, günün anısına şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına, takdim edildi.

MUŞ - Muş'ta, '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle bir program düzenlendi.

Muş eski valilik önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Türk Silahlı Kuvvetleri adına Binbaşı Mustafa Derih, tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona erdi. Ulusu birbirine bağlayan değerlerin başında, tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canların geldiğini ifade eden Binbaşı Derih, Türk toplumunun yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan değerlerin başında vefa duygusunun geldiğini belirterek, "Gazilik onuruna erişen kahramanlarımızı kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisindeyiz. Bu gün aynı zamanda sergilediği üstünlük komutanlık dehası cesaret ve kahramanlığı kadirşinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının ve mareşal rütbesinin verildiği gününde yıl dönümüdür" şeklinde konuştu.

Savaşa katılarak büyük kahramanlıklara imza atan Kıbrıs Gazisi Seyithan Keser, savaşa katıldığını hatırlatarak, "Kıbrıs gazisiyim. Ankara Etimesgut'tan gittim. Kıbrıs'ta 8 ay kaldım. Orada savaşa katıldım. Savaş bitince terhis oldum. Şükür ayaktayız. Bu günde unutulmadığımız için çok mutluyum" dedi.

Törene Vali Vekili Hasan Taş, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdür Serkan Kahraman, siyasi parti temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile katıldı.