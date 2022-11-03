yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç TL?

Yeniden değerleme oranının belli olması ile 2023 yılı için uygulanacak yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcı tutarı da belli oldu. Peki, IMEI kayıt ücreti ne kadar, yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak açıklandı.

YDO oranıyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisi bazı alan ve oranlarla sınırlı. Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisi konusunda yılsonuna kadar bir yasa değişikliği yapılmadığı takdirde Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonların pasaport kayıt ücretleri de bu oranda zamlanacak. Peki, Telefon IMEI pasaport kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bu bilgilere göre her yıl düzenli olarak artış gösteren 'IMEI kayıt ücreti' olarak adlandırılan yurt dışından getirilen telefon için kullanım izin harcı, Erdoğan tarafından bir değişiklik kararı alınmazsa yeni yılda 2.732 TL'den 6.090 TL'ye yükselecek.

2014 yılında 119,5 TL olan IMEI kayıt ücreti, böylece son 10 yılda yüzde 4 bin 996 artmış olacak. Ücretin 5 yıllık yükselişi ise yüzde 305 olarak gerçekleşecek.

SON 10YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ?

Yeni yılda 6 bin TL'yi geçecek olan söz konusu IMEI kayıt harcı tutarı 2022'de 2 bin 732 lira 40 kuruş olarak uygulanıyordu. 2020'de 1838 TL olan rakam, 2018'de 500 TL, 2016'da 138 TL, 2014'te 119 TL ve 2012 yılında ise 100 TL idi.2012 yılında 100 TL olan IMEI kayıt harcı, 2023 yılı için 6 bin 91 TL'ye kadar çıkarken, IMEI kayıt harcı tutarında son 11 yıldaki artış da yüzde 5 bin 991 gibi çarpıcı bir orana ulaştı.

Özellikle son 3 yılda yeniden değerleme oranının yanı sıra yapılan ek artışlarla hızla artışa geçen IMEI kayıt harcı tutarı, neredeyse bir telefon fiyatına eşit hale geldi. 2023 yılı ile birlikte 6 bin TL'yi geçecek olan bu harç tutarı ile piyasada giriş seviyesindeki çoğu akıllı telefon modeli alınabiliyor.