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Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresi kaç güne çıktı? Yeni düzenlemede neler var?

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, uzatıldığını duyurdu. Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresi kaç güne çıktı? Yeni düzenlemede neler var? İşte detaylar...

KAYITSIZ KULLANIM SÜRESİ KAÇA ÇIKTI?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.

Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresi kaç güne çıktı? Yeni düzenlemede neler var?

KAYIT ÜCRETİ 31 BİN TL'Yİ AŞMIŞTI

2023 yılında 20 bin TL olarak belirlenen yurt dışı telefon kayıt ücreti Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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