Yurt dışından getirilen 1 milyon 817 bin oy Ankara'da tasnif ediliyor 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, Ankara Ticaret Odası Congresium'da ülkelere göre tasnif edilerek sandıklara konuluyor.

Yurt dışından getirilen 1 milyon 817 bin oy Ankara'da tasnif ediliyor

ANKARA - 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, Ankara Ticaret Odası Congresium'da ülkelere göre tasnif edilerek sandıklara konuluyor.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'da ülkelere göre tasniflenerek sandıklara konulmaya başlandı. 27 Nisan- 9 Mayıs tarihleri itibariyle 72 ülke, 151 temsilcilikte kullanılan 1 milyon 817 bin oy sınıflandırılacak. Oylar, 14 Mayıs Saat 17.00'da sayılmaya başlanacak.

72 ülke, 151 temsilcilikte oylar kullanıldı

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, Yüksek Seçim Kurulunun 72 ülke, 151 temsilcilikte oy kullanıldığını hatırlatarak, "Kullanılan oylar diplomatik torbalara konularak 3 kargo uçağıyla doğrudan Ankara'ya geldi. Şu an burada 27 Nisan-9 Mayıs yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 817 bin oy var. Gümrüklerde halen oy verme işlemi devam ediyor, 14 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edecek. O oyları biz saymayacağız, gümrüklerde kurulan seçim kurullarınca sayılıp bize birleştirme tutanakları gönderilecek" dedi.

"Burada kurulan bin 410 sandıkta sandık kurulu oluşturacağız"

Başkan Uğuz, bugün itibariyle diplomatik torbaları açıp, yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyları sandıklarına yerleştirmeye başladıklarını belirterek, "14 Mayıs ve sabahı ben ve seçim kurulunda görevli 4 siyasi parti temsilcisi üyesiyle burada torbaları çıkaracağız, burada kurulan bin 410 sandıkta sandık kurulu oluşturacağız. O gün görev alacak memur arkadaşlarımıza geçtiğimiz günlerde kurs verdik, sayım dökümünü ne şekilde yapılacağını anlattık. Saat 17.00'da Türkiye ile sandıklarımız açılacak, sayım döküm işlemi yapılacak. Tutulan tutanaklar, seçim kuruluna ait merkezde birleştirme yapılacak. Bu birleştirmeleri il seçim kurulu vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek" diye konuştu.

"İkinci tura kalırsa pusulalar 15 Mayıs'ta basılmaya başlanacak"

Seçimin ikinci tura kalması haline kalması halinde hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Başkan Uğuz, "İkinci tura kalırsa hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz, takvimimiz çok kısa. İkinci turda sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağı için mevcut oy kullanan seçmen sayısına bakarak, normal seçmen sayımızda göz önüne alınarak oy pusulalarımız 15 Mayıs'tan itibaren basmaya başlayacağız, diplomatik torbalarımızı hazırlayacağız. Üç gün içeresinde diplomatik kuryeler vasıtasıyla göndereceğiz. Oy verme üç gün sürecek, kuryeler aracığıyla bize gelecek ve 28 Mayıs'ta sayım işlemi yapacağız" dedi.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.