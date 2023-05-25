Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmenleri oy kullanmaya devam ediyor. Yurt dışında toplam kaç kişi oy kullandı merak konusu oldu. Peki, Yurt dışında toplam kaç kişi oy kullandı? Yurt dışı oy sayımı bitti mi? Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı kaç? İşte detaylar...

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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor. Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt dışında toplam oy kullanan kişi sayısı araştırılıyor. Peki, Yurt dışında toplam kaç kişi oy kullandı? Yurt dışı oy sayımı bitti mi? Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı kaç? Detaylar haberimizde...

YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti. YSK'dan alınan verilere göre, oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 839 bin 488 oldu.

YURT DIŞI OY VERME NE ZAMAN BİTİYOR?

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.